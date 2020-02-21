РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Спартаковец Глушенков переходит в «Крылья Советов»

21 февраля 2020, 21:34
Максим Глушенков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Глушенков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», в последние часы трансферной кампании «Крылья Советов» должны оформить аренду до конца сезона нападающего «Спартака» Максима Глушенкова.

20-летний футболист прошел два зимних сбора в основе красно-белых, а на третий отправился в составе «Спартака-2».

Вариант с самарским клубом возник в последний день дозаявок.

«Лучше уйти в аренду, чем сидеть в запасе». Глушенков — о перспективах в «Спартаке», Месси и Коби Брайанте //
Какой смысл отправлять Глушенкова в «Спартак-2»? Рабинер не согласен с решением Тедеско

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир