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«Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

10 октября 2019, 21:44
Доменико Тедеско. Фото AFP
Доменико Тедеско. Фото AFP
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34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско пока не дал окончательный ответ руководству «Спартака» на предложение возглавить команду после ухода Олега Кононова. Решение тренера ожидали в четверг, но процесс несколько затянулся. Теперь москвичи рассчитывают получить добро от Тедеско в пятницу.

Напомним, что основные параметры контракта уже были согласованы в ходе переговоров, состоявшихся в понедельник в офисе на «Открытие Арене»: срок договора 2 года и 9 месяцев, зарплата около 2 миллионов евро в год с учетом бонусов. После этого, по нашим данным, состоялась личная встреча Тедеско с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Задержка же связана с урегулированием последних деталей соглашения. (Вячеслав Короткин)

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