20:35 17 марта | Футбол — РПЛ

"Спартак" – "Зенит": арбитр не назначил пенальти в спартаковские ворота за фол на Дзюбе

Илья Кутепов vs Артем Дзюба. Илья Кутепов vs Артем Дзюба. Илья Кутепов vs Артем Дзюба. Илья Кутепов vs Артем Дзюба.
Илья Кутепов vs Артем Дзюба.
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На 59-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит" ошибся арбитр Владимир Москалев, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

Илья Кутепов vs Артем Дзюба.
Илья Кутепов vs Артем Дзюба.

Судья неверно оценил единоборство защитника красно-белых Ильи Кутепова с Артемом Дзюбой.

Илья Кутепов vs Артем Дзюба.
Илья Кутепов vs Артем Дзюба.

Спартаковец поставил сопернику "шлагбаум", сделав движение правой ногой и сбив нападающего. Однако судья продолжил игру. (Александр Бобров)

Илья Кутепов vs Артем Дзюба.
Илья Кутепов vs Артем Дзюба.
Спартак - Зенит

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