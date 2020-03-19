«Спартак» закрыл билетные кассы до 10 апреля

Билетный кассы «Открытие Арены» не будут работать с 20 марта по 10 апреля, сообщает официальный Twitter «Спартака».

Колл-центр будет работать по покупке и возвратам билетов.

? Билетные кассы на стадионе «Открытие Арена» не будут работать с 20 марта по 10 апреля

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По вопросам покупки и возврата билетов вы можете обращаться в call-center клуба по номеру +7 (495) 111-19-22 ?

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? До скорых встреч!

?#ОставайтесьДома #CoronaOut pic.twitter.com/tfklmEkPPe — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 19, 2020

Ранее руководство РПЛ решило приостановить проведение матчей до 10 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.