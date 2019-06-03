"Спартак" за год потратил почти 690 миллионов рублей на агентов и посредников

В 2018 году "Спартак" израсходовал на оплату агентских услуг, а также услуг посредников по поиску игроков 688,7 миллиона рублей.

Красно-белые потратили на эти цели больше, чем любой другой клуб РПЛ за этот период. Так, расходы "Зенита" на услуги агентов и посредников составили чуть больше 215 миллионов рублей, а "Локомотива" – 60,8 миллиона рублей.

Кроме того, в число лидеров по размеру потраченных на эти цели сумм вошли "Ростов" (127,9 миллионов рублей), "Динамо" (86,7 миллиона рублей) и "Краснодар" (66 миллионов рублей). Расходы ЦСКА на оплату агентских и посреднических услуг составили около 53,6 миллиона рублей. Соответствующая финансовая информация размещена на официальному сайте РФС.

В завершившемся сезоне красно-белые заняли итоговое пятое место в РПЛ и получили право выступить в Лиге Европы, начиная с 3-го отборочного раунда.