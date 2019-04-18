"Спартак" выпустил ролик на день рождения. Каррера в него попал

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал видео, посвященное дню рождения клуба. В четверг красно-белым исполнилось 97 лет. В ролике присутствует бывший главный тренер москвичей Массимо Каррера, под руководством которого они выигрывали чемпионат России-2016/17, а также Суперкубок страны-2017.

Ранее болельщики красно-белых в очередной раз выразили в соцсетях возмущение тем фактом, что Каррера явно не присутствует в новом медиа от "Спартака" – в клипе певицы Даны Соколовой. Релиз композиции "Верность и сила" был приурочен к 97-летию московского клуба. Внимательные пользователи нашли итальянского тренера только на дальней бровке в одном из кадров (за исключением общих планов стадиона с командой).

Каррера был отправлен в отставку в октябре 2018 года. После этого болельщики несколько раз не находили изображения тренера в важных медиа клуба – сообщении об отставке (фото стадиона), галереи по итогам 2018 года (итальянец появился в ней только на волне скандала) и ряде других случаев.

Массимо Каррера в ролике "Верность и сила".

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 23 туров. Следующий матч красно-белые проведут дома против "Енисея".

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