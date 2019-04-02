"Спартак" выплатил посредникам больше 9 миллионов евро по итогам 2018 года

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал данные по работе отечественных клубов с посредниками по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт организации. По ее итогам было установлено, что "Спартак" выплатил 9,119 миллиона евро.

I. Общая сумма, выплаченных вознаграждений футбольными клубами посредникам в 2018 году, согласно представленным в Комиссию РФС по работе с посредниками документам, составляет:

1. "Зенит" – 3 058 961,00 евро

2. ЦСКА – 3 831 800,00 евро

3. "Спартак" – 9 119 020,00 евро

4. "Ростов" – 350 500,00 евро

5. "Краснодар" – 450 000 евро, 150 000 долларов США, 24 558 279,86 рублей

6. "Локомотив" – 43 625 180 рублей

7. "Оренбург" – 127 000 евро

8. "Уфа" – 110 000 евро

II. Общая сумма вознаграждений посредникам от футболистов в целом в 2018 году составила 44 114 400 рублей.

III. В соответствии с пунктом 6 Приложения № 4 регламента РФС по работе с посредниками, Комиссия применила санкцию в виде штрафа к следующим клубам:

1. "Арсенал" – оштрафовать на 50 000 рублей,

2. "Нижний Новгород" – оштрафовать на 10 000 рублей,

3. "Томь" – оштрафовать на 10 000 рублей,

4. "Сочи" – оштрафовать на 10 000 рублей,

5. "Сибирь" – оштрафовать на 10 000 рублей,

6. "Тюмень" – оштрафовать на 10 000 рублей,

7. "Ротор" – оштрафовать на 10 000 рублей,

8. "Факел" – оштрафовать на 10 000 рублей,

9. "Псков-747" – оштрафовать на 10 000 рублей.

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