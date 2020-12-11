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«Спартак» вылетел на матч против «Сочи»

11 декабря 2020, 16:05
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«Спартак» вылетел на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи», информирует пресс-служба красно-белых.

Встреча пройдет завтра (начало — в 16.30 по московскому времени).

«Спартак» занимает второе место в таблице. «Сочи» идет седьмым.

Сочи — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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