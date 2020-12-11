«Спартак» вылетел на матч против «Сочи»
«Спартак» вылетел на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи», информирует пресс-служба красно-белых.
Встреча пройдет завтра (начало — в 16.30 по московскому времени).
«Спартак» занимает второе место в таблице. «Сочи» идет седьмым.
Moscow ?? Sochi pic.twitter.com/zgqQxO4LDY— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 11, 2020
? Москва ?? Сочи ?#СочиСпартак pic.twitter.com/mHkRm9GN9U— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 11, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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