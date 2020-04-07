«Спартак» вспомнил самые яркие сэйвы Селихова
7 апреля 2020, 19:56
«Спартак» в своем официальном Instagram поздравил своего вратаря Александра Селихова с 26-летием, вспомнив его самые яркие сэйвы.
— Ждем тебя на поле, Саша, — написал клуб.
Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Он перешел в московский клуб из «Амкара» и подписал контракт на 4,5 года.
За последнее время вратарь получил две серьезных травмы и потерял место первого номера московского клуба. 17 сентября 2019 года он перенес операцию в Финляндии из-за частичного повреждения правого ахиллова сухожилия. По прогнозам врачей, у Селихова на восстановление должно было уйти полгода.
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