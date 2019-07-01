"Спартак" вручил Бакаеву торт в честь дня рождения. Видео

Пресс-служба "Спартака" показала, как клуб поздравил полузащитника Зелимхана Бакаева с днем рождения. Игроку вручили праздничный торт.

Напомним, что команда находится в Австрии, где принимает участие в предсезонном турнире.

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