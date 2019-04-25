В матче 25-го тура "Спартак" крупно уступил тульскому "Арсеналу" – 0:3. Это третье поражение москвичей в Туле и второе крупное.

При этом москвичи забили на стадионе "Арсенал" всего один гол. В декабре 2017 года точным ударом отметился Денис Глушаков. (Денис Аль-Юсифи)

Матчи "Спартака" в Туле

Дата Матч Авторы голов 09.04.2015 Арсенал – Спартак – 1:0 Смирнов 90 21.05.2017 Арсенал – Спартак – 3:0 Рашич 3, 63, Максимов 24 01.12.2018 Арсенал – Спартак – 0:1 Глушаков 90 25.04.2019 Арсенал – Спартак – 3:0 Кангва 6, Ткачев 24, Мирзов 37

Итого: +1=0-3, мячей 1-7