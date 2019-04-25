В матче 25-го тура "Спартак" крупно уступил тульскому "Арсеналу" – 0:3. Это третье поражение москвичей в Туле и второе крупное.
При этом москвичи забили на стадионе "Арсенал" всего один гол. В декабре 2017 года точным ударом отметился Денис Глушаков. (Денис Аль-Юсифи)
Матчи "Спартака" в Туле
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Дата
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Матч
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Авторы голов
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09.04.2015
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Арсенал – Спартак – 1:0
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Смирнов 90
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21.05.2017
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Арсенал – Спартак – 3:0
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Рашич 3, 63, Максимов 24
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01.12.2018
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Арсенал – Спартак – 0:1
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Глушаков 90
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25.04.2019
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Арсенал – Спартак – 3:0
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Кангва 6, Ткачев 24, Мирзов 37
Итого: +1=0-3, мячей 1-7