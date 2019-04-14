"Спартак" в Ростове: четыре очка за девять лет

"Спартак" снова не сумел добиться победы в матче 23-го тура и продлил неудачную серию красно-белых в Ростове-на-Дону. В последних девяти встречах спартаковцы набрали всего четыре очка, добившись победы в 2013 году (под руководством Валерия Карпина) и сыграв вничью в 2017-м. (Кирилл Бурдаков)
Матчи "Спартака" в Ростове-на-Дону с 2010 года
|
Дата
|
Матч
|
Тренеры
|
Авторы голов
|
09.07.2010
|
Ростов – Спартак – 1:0
|
Протасов – Карпин
|
Кульчий
|
14.03.2011
|
Ростов – Спартак – 4:0
|
Протасов – Карпин
|
Адамов-2, Блатняк, Калачев
|
06.04.2013
|
Ростов – Спартак – 1:0
|
Божович – Карпин
|
Лазович
|
08.12.2013
|
Ростов – Спартак – 0:1
|
Божович – Карпин
|
Уорис
|
13.04.2015
|
Ростов – Спартак – 2:1
|
Бердыев – Якин
|
Григорьев-2 – Инсаурральде
|
02.04.2016
|
Ростов – Спартак – 2:0
|
Бердыев – Аленичев
|
Баштуш, Нобоа
|
22.04.2017
|
Ростов – Спартак – 3:0
|
Данильянц – Каррера
|
Бухаров-2, Гацкан
|
28.10.2017
|
Ростов – Спартак – 2:2
|
Кучук – Каррера
|
Ионов, Вилюш – Фернанду, Глушаков
|
14.04.2019
|
Ростов – Спартак – 2:1
|
Карпин – Кононов
|
Гацкан, Шомуродов – Зобнин
Итого: +1=1-7, мячи 4-15.