Спартак в Катаре: триумф или повод для беспокойства? Live Симонова и Короткина и розыгрыш!
Сегодня, 11 февраля, в 15.00 большой разговор о футболе с Дмитрием Симоновым и Вячеславом Короткиным.
Главные темы:
— «Спартак» в Катаре: триумф или повод для беспокойства?
— Сага Кокорине. Будет ли продолжение?
— Семак говорит о селекции и своем контракте, Дзюба — о Черчесове и звонке от Моуринью. Что читать между строк?
— Смолов в «Сельте». Когда он забьет?
Ведущая — Мария Маркова.
В этом эфире мы разыгрываем два билета на фестиваль «Чартова Дюжина 2020», который пройдет в Москве 13 февраля на «ВТБ Арене» в 19.00. Задавайте самые интересные вопросы в чате Youtube во время онлайна — и вы можете стать одним из двух победителей конкурса. Результаты будут объявлены в конце эфира, победители могут обращаться в наш What's App — +7-925-901-01-00.