Спартак в Катаре: триумф или повод для беспокойства? Live Симонова и Короткина и розыгрыш!

Сегодня, 11 февраля, в 15.00 большой разговор о футболе с Дмитрием Симоновым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

— «Спартак» в Катаре: триумф или повод для беспокойства?

— Сага Кокорине. Будет ли продолжение?

— Семак говорит о селекции и своем контракте, Дзюба — о Черчесове и звонке от Моуринью. Что читать между строк?

— Смолов в «Сельте». Когда он забьет?

Ведущая — Мария Маркова.

В этом эфире мы разыгрываем два билета на фестиваль «Чартова Дюжина 2020», который пройдет в Москве 13 февраля на «ВТБ Арене» в 19.00. Задавайте самые интересные вопросы в чате Youtube во время онлайна — и вы можете стать одним из двух победителей конкурса. Результаты будут объявлены в конце эфира, победители могут обращаться в наш What's App — +7-925-901-01-00.