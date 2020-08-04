«Спартак» урежет функции исполнительного директора после его замены
12:32
Полномочия исполнительного директора «Спартака» будет урезаны, либо должность упразднят, сообщает РБК.
По сведениям источника, работа нынешнего исполнительного директора Максима Власова вызывает вопросы у руководства красно-белых. Сообщается, что Власов покинет клуб в течение августа.
«Спартак» уже определился с новым кандидатом. Функционал нового исполнительного директора будет урезан. Также допускается, что должность на время может быть упразднена.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/5f281ffb9a7947c7e9363889?ruid=UET9B13K5rxpSxTJAy6eAg==&from=from_main_14
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...