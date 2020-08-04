«Спартак» урежет функции исполнительного директора после его замены

Полномочия исполнительного директора «Спартака» будет урезаны, либо должность упразднят, сообщает РБК.

По сведениям источника, работа нынешнего исполнительного директора Максима Власова вызывает вопросы у руководства красно-белых. Сообщается, что Власов покинет клуб в течение августа.

«Спартак» уже определился с новым кандидатом. Функционал нового исполнительного директора будет урезан. Также допускается, что должность на время может быть упразднена.