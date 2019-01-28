"Спартак" сыграет три товарищеских матча на сборе в Турции

"Спартак" сыграет три товарищеских матча на третьем подготовительном сборе, который пройдет в турецком Белеке со 2 по 12 февраля, сообщает официальный сайт красно-белых.
5 февраля "Спартак" встретится с "Марибором", а 9-го сыграет со "Слованом".
В заключительный день сбора у москвичей запланирован матч с еще одним представителем Словении – клубом "Мура".
📰 В Турции сыграем со словенцами и словаками– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 января 2019 г.
⚽️ Стали известны соперники #Спартак’а по товарищеским матчам на третьем подготовительном сборе, который пройдет в турецком Белеке со 2 по 12 февраля.
📍 Подробнее: https://t.co/eRJ42QjgVF#КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-01-28-v_turtsii_sygrayem_so_sloventsami_i_slovakami/
Загрузка...