«Спартак» спасет итало-германец? Лайв с Егоровым и Короткиным

Сегодня с 15.40 до 16.40 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

— «Спартак» спасет Тедеско?

— почему улыбается Крал?

— где был Шюррле во время матча с «Оренбургом»?

— ЦСКА — лидер. Это надолго?

— поражение «Локомотива» от «Атлетико» — все так и должно быть?

— как «Зенит» сыграет с «Бенфикой»?

— зачем Шалимову в штабе «Ахмата» Адиев?

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