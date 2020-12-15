«Спартак» сообщил, что «Зенит» не выделил билеты для болельщиков «Спартака»

На официальном сайте «Спартака» появилось сообщение о том, что «Зенит» не выделил гостевую квоту билетов для болельщиков красно-белых на матч 19-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Мы до последнего надеялись, что принимающий клуб выделит квоту билетов для болельщиков «Спартака», — говорится в сообщении. — Однако этого не случилось. К сожалению, о своем решении «Зенит» сообщил лишь за сутки до начала матча, поэтому приносим извинения за позднее информирование.

Нам будет очень не хватать вас, но мы сделаем все возможное для победы. Обязательно смотрите игру «Спартака» на экранах телевизоров и мониторах, нашей команде нужна ваша поддержка во встрече с принципиальным соперником!»

По данным "СЭ", на игре смогут присутствовать владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы. Всего матч посетят около 1700 зрителей.

Матч состоится 16 декабря. Начало в 20.00 по московскому времени.