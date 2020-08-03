«Спартак» сделал предложение о трансфере Гуги

По информации «СЭ», «Атлетику Минейру» поступило официальное предложение от «Спартака» по переходу 21-летнего правого защитника бразильского клуба Гуги Гомеса.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость может составить в районе 1,6-3 миллиона евро. За «Атлетику» 21-летний футболист провел 25 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи. (Гоша Чернов)