«Спартак» сделал предложение о трансфере Гуги
3 августа 2020, 22:53
По информации «СЭ», «Атлетику Минейру» поступило официальное предложение от «Спартака» по переходу 21-летнего правого защитника бразильского клуба Гуги Гомеса.
Ранее сообщалось, что трансферная стоимость может составить в районе 1,6-3 миллиона евро. За «Атлетику» 21-летний футболист провел 25 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи. (Гоша Чернов)
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