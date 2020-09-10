«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, находящемуся в статусе свободного агента. Красно-белые готовы обеспечить 27-летнему футболисту зарплату в 2,5 миллиона евро в год.

При этом Кузяев имеет договоренность с «Зенитом», согласно которой, если ему не удастся реализовать свою изначальную цель — уехать в Европу, — питерцы будут первым клубом, с которым он проведет переговоры о подписании контракта.

Кроме «Спартака» интерес к Кузяеву проявляет и столичный «Локомотив».

В прошлом сезоне полузащитник провел 20 матчей в РПЛ, в которых отдал две голевые передачи.