"Спартак" – самый большой клуб в России". Шюррле – о своем переходе

Новичок "Спартака", полузащитник Андре Шюррле считает московский клуб самым большим в России. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

– Вы первый чемпион мира в истории "Спартака", и болельщики ждут от вас многого. Какие цели ставите перед собой на сезон?

– Знаю, что "Спартак" – большой клуб. Самый большой в России. И всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат. Я правда с нетерпением жду начала этого приключения! – сказал Шюррле в беседе с пресс-службой "Спартака".

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