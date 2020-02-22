«Спартак» разгромил «Пахтакор». Соболев отметился голом
«Спартак» провел товарищеский матч против «Пахтакора». Игра прошла на стадионе «Открытие Арена».
Красно-белые победили с крупным счетом — 4:0. Голами отметились Александр Соболев, Эсекиэль Понсе, Джордан Ларссон и Гус Тил.
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«Спартак» — «Пахтакор» — 4:0 (2:0)
Голы: Соболев, 21 (1:0). Понсе, 27 (2:0). Ларссон, 83 (3:0). Тил, 87 (4:0).
«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 75), Жиго, Джикия, Кутепов, Айртон (Мельгарехо, 83), Крал, Бакаев (Тил, 75), Зобнин (Гулиев, 82), Соболев (Ларссон, 58), Понсе (Мирзов, 82).
«Пахтакор»: Кувватов, Азамов, Сайфиев, Алижонов (Салимов, 67), Исмаилов, Хамдамов (Собиржонов, 63), Собирходжаев (Иминов, 40), Хамробеков (Козак, 46), Машарипов, Дердийок, Черан (Махмудхожиев, 78).
Предупреждения: Собирходжаев, 30. Машарипов, 40. Айртон, 66.
22 февраля. Москва. Стадион «Открытие Арена».