«Спартак» расстался с рекордсменом чемпионата России. Факты о Джано Ананидзе
Полузащитник Джано Ананидзе дебютировал в составе «Спартака» 1 августа 2009 года, выйдя на замену в матче с «Кубанью». Последнюю игру грузинский легионер провел 1 декабря 2019 года с «Зенитом».
Первый и последний матчи Джано в красно-белой форме разделили 10 лет и 122 дня, что является седьмым результатом в российской истории «Спартака». При этом, в отличии от пяти из шести лидеров, грузин уходил из клуба только в аренду (в «Ростов» и «Крылья Советов»). Только Егор Титов пребывал в клубе дольше, хотя пропускал сезон из-за допинговой дисквалификации.
Футболисты, чьи первый и последний матчи за «Спартак» в чемпионате разделили более 10 лет:
|
Игрок
|
Первый матч
|
Последний матч
|
Годы
|
Андрей Тихонов*
|
31.10.1992
|
18.09.2011
|
18 лет 322 дня
|
Александр Самедов*
|
17.11.2002
|
08.12.2018
|
16 лет 21 день
|
Егор Титов
|
20.05.1995
|
12.07.2008
|
13 лет 53 дня
|
Дмитрий Аленичев*
|
28.04.1994
|
20.08.2005
|
11 лет 114 дней
|
Владимир Бесчастных*
|
29.03.1992
|
17.11.2002
|
10 лет 233 дня
|
Дмитрий Хлестов*
|
29.03.1992
|
09.11.2002
|
10 лет 225 дней
|
Джано Ананидзе
|
01.08.2009
|
01.12.2019
|
10 лет 122 дня
|
Дмитрий Ананко
|
14.05.1992
|
16.08.2002
|
10 лет 94 дня
* Покидали «Спартак» в указанный промежуток времени.
Ананидзе сыграл за «Спартак» 122 матча, в которых забил 12 голов и сделал 18 голевых передач. По числу матчей за красно-белых грузин занимает четвертое место среди легионеров, уступая только чеху Мартину Йиранеку и украинцам Максиму Калиниченко и Дмитрию Парфенову. Причем от рекордного результата Джано отстал всего на 14 встреч.
Лидеры по матчам за «Спартак» среди легионеров:
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Мартин Йиранек
|
Чехия
|
2004-2010
|
136
|
4
|
Максим Калининченко
|
Украина
|
2000-2008
|
134
|
22
|
Дмитрий Парфенов
|
Украина
|
1998-2005
|
125
|
15
|
Джано Ананидзе
|
Грузия
|
2009-2019
|
122
|
12
|
Василий Баранов
|
Белоруссия
|
1998-2003
|
120
|
18
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2018
|
115
|
59
|
Рафаэл Кариока
|
Бразилия
|
2009, 20011-2014
|
112
|
2
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
Тем не менее Ананидзе остается рекордсменом чемпионатов России. Свой первый гол за «Спартак» хавбек забил через восемь дней после празднования 17-летия. Для сравнения армеец Салугин впервые отличился в 17 лет и 27 дней, а владикавказец Дзуцев — в 17 лет и 77 дней.
Самые молодые авторы голов в истории чемпионата России:
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Возраст
|
18.10.2009
|
Джано Ананидзе
|
Спартак
|
Локомотив (д) — 3:0
|
17 лет 8 дней
|
19.11.2005
|
Александр Салугин
|
ЦСКА
|
Алания (д) — 4:3
|
17 лет 27 дней
|
16.06.2001
|
Руслан Дзуцев
|
Алания
|
Ротор (д) — 3:1
|
17 лет 77 дней
|
13.05.1993
|
Владислав Радимов
|
ЦСКА
|
Алания (д) — 4:0
|
17 лет 169 дней
|
03.04.1992
|
Александр Рычков
|
Локомотив
|
Океан (д) — 2:1
|
17 лет 186 дней
|
04.10.2008
|
Александр Кокорин
|
Динамо
|
Сатурн (д) — 2:1
|
17 лет 199 дней
|
05.05.2013
|
Алексей Миранчук
|
Локомотив
|
Амкар (г) — 4:2
|
17 лет 201 день
|
30.09.1995
|
Александр Штынь
|
Жемчужина
|
Урал (г) — 3:4
|
17 лет 207 дней