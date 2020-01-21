«Спартак» расстался с рекордсменом чемпионата России. Факты о Джано Ананидзе

Полузащитник Джано Ананидзе дебютировал в составе «Спартака» 1 августа 2009 года, выйдя на замену в матче с «Кубанью». Последнюю игру грузинский легионер провел 1 декабря 2019 года с «Зенитом».

Первый и последний матчи Джано в красно-белой форме разделили 10 лет и 122 дня, что является седьмым результатом в российской истории «Спартака». При этом, в отличии от пяти из шести лидеров, грузин уходил из клуба только в аренду (в «Ростов» и «Крылья Советов»). Только Егор Титов пребывал в клубе дольше, хотя пропускал сезон из-за допинговой дисквалификации.

Футболисты, чьи первый и последний матчи за «Спартак» в чемпионате разделили более 10 лет:

Игрок Первый матч Последний матч Годы Андрей Тихонов* 31.10.1992 18.09.2011 18 лет 322 дня Александр Самедов* 17.11.2002 08.12.2018 16 лет 21 день Егор Титов 20.05.1995 12.07.2008 13 лет 53 дня Дмитрий Аленичев* 28.04.1994 20.08.2005 11 лет 114 дней Владимир Бесчастных* 29.03.1992 17.11.2002 10 лет 233 дня Дмитрий Хлестов* 29.03.1992 09.11.2002 10 лет 225 дней Джано Ананидзе 01.08.2009 01.12.2019 10 лет 122 дня Дмитрий Ананко 14.05.1992 16.08.2002 10 лет 94 дня

* Покидали «Спартак» в указанный промежуток времени.

Ананидзе сыграл за «Спартак» 122 матча, в которых забил 12 голов и сделал 18 голевых передач. По числу матчей за красно-белых грузин занимает четвертое место среди легионеров, уступая только чеху Мартину Йиранеку и украинцам Максиму Калиниченко и Дмитрию Парфенову. Причем от рекордного результата Джано отстал всего на 14 встреч.

Лидеры по матчам за «Спартак» среди легионеров:

Игрок Страна Годы Матчи Голы Мартин Йиранек Чехия 2004-2010 136 4 Максим Калининченко Украина 2000-2008 134 22 Дмитрий Парфенов Украина 1998-2005 125 15 Джано Ананидзе Грузия 2009-2019 122 12 Василий Баранов Белоруссия 1998-2003 120 18 Квинси Промес Голландия 2014-2018 115 59 Рафаэл Кариока Бразилия 2009, 20011-2014 112 2 Веллитон Бразилия 2007-2012 104 57

Тем не менее Ананидзе остается рекордсменом чемпионатов России. Свой первый гол за «Спартак» хавбек забил через восемь дней после празднования 17-летия. Для сравнения армеец Салугин впервые отличился в 17 лет и 27 дней, а владикавказец Дзуцев — в 17 лет и 77 дней.

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