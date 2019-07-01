"Спартак" проведет товарищеский матч с венгерским "Дьери ЭТО"

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО". Встреча пройдет 3 июля в Венгрии.
При этом 4 июля "Спартак" сыграет с "Краснодаром" в рамках предсезонного турнира в Австрии.
⚽ 3 июля «Спартак» проведет матч в Венгрии— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 июля 2019 г.
Красно-белые сыграют против клуба «Дьёри ЭТО». Матч состоится на стадионе соперника «ЭТО Парк» в городе Дьёр и начнется в 19:00 по московскому времени.https://t.co/nF6IfacUSo#КрасноБелаяАвстрия #Спартак pic.twitter.com/nSzI8IZI8G
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-07-01-3_iyulya_spartak_provedet_match_v_vengrii/
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