"Спартак" проведет товарищеский матч с венгерским "Дьери ЭТО"

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО". Встреча пройдет 3 июля в Венгрии.

При этом 4 июля "Спартак" сыграет с "Краснодаром" в рамках предсезонного турнира в Австрии.

⚽ 3 июля «Спартак» проведет матч в Венгрии



Красно-белые сыграют против клуба «Дьёри ЭТО». Матч состоится на стадионе соперника «ЭТО Парк» в городе Дьёр и начнется в 19:00 по московскому времени.https://t.co/nF6IfacUSo#КрасноБелаяАвстрия #Спартак pic.twitter.com/nSzI8IZI8G — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 июля 2019 г.

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