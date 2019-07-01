20:29 1 июля | Футбол — РПЛ

"Спартак" проведет товарищеский матч с венгерским "Дьери ЭТО"

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"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО". Встреча пройдет 3 июля в Венгрии.

При этом 4 июля "Спартак" сыграет с "Краснодаром" в рамках предсезонного турнира в Австрии. 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-07-01-3_iyulya_spartak_provedet_match_v_vengrii/

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