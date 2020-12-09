РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» проведет два сбора в Дубае, а третий — в Москве или Сочи

15:15
«Спартак» проведет два сбора в Дубае. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» проведет два сбора в Дубае. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», футболисты московского «Спартака» почти месяц проведут в Дубае, где пройдут первые два зимних сбора команды.

Третий сбор в рамках акклиматизации пройдет в России. Команда планирует готовиться, используя собственную инфраструктуру в Тарасовке или Тушине. Если же погода в феврале будет чересчур холодной, спартаковцы могут отправиться на тренировки в Сочи, который является резервным вариантом.

График сборов:
1-й, Дубай (ОАЭ): с 14-го по 24 января.
2-й, Дубай (ОАЭ): с 28 января по 8 февраля.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 17 туров с 35 очками. 12 декабря команда Доменико Тедеско в гостях сыграет с «Сочи».

(Артем Калинин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 43931
Все опросы
Кто в РПЛ будет первым к зимней паузе и станет главным претендентом на золото?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир