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«Спартак» прошел тестирование на коронавирус

15:30
21 мая. Москва. Илья Кутепов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 21 мая. Москва. Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 мая. Москва. Илья Кутепов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду футболисты и тренерский штаб «Спартака» собрались в Москве впервые за долгое время после остановки чемпионата. Сегодня команда прошла тестирование на коронавирусную инфекцию. Результаты будут известны позднее.

С учетом режима ограничений в Москве и области «Спартак» пока не будет работать на территории своего стадионе в Тушине и сможет тренироваться только за пределами столицы — на базе в Тарасовке.

Как ранее сообщал «СЭ», Россию на время периода самоизоляции покидали главный тренер Доменико Тедеско, его ассистент Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по реабилитации Владимир Чепзанович, защитники Самюэль Жиго и Малколм Баду, хавбеки Гус Тил, Алекс Крал и Андре Шюррле (немец не вернется в РПЛ), нападающий Джордан Ларссон.

Вместе с тем, латиноамериканцы — защитник Айртон, полузащитник Лоренсо Мельгарехо и нападающий Эсекиель Понсе — оставались в московском регионе.

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