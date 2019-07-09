"Спартак" прокомментировал реализацию билетов на матч с "Сочи"

"Спартак" в своем Telegram-канале прокомментировал реализацию билетов на матч 1-го тура премьер-лиги против "Сочи". Встреча пройдет 13 июля. Ранее красно-белые сообщили, что продажа билетов будет проходить в два этапа: 9 июля, а также с 10 по 13 июля.

- Сегодня "Спартак" запустил продажу билетов на стартовый матч сезона с ФК "Сочи", - сказал коммерческий директор красно-белых Александр Атаманенко. - По традиции в первый день продажи приоритетное право покупки билетов на предстоящий матч получили владельцы абонементов на текущий сезон. Начиная с завтрашнего дня билеты будут доступны для всех желающих.

Определенный вызов при с запуске билетной программы был связан с перепрограммированием кассового оборудования и изменением настроек билетного программного обеспечения в преддверии нового сезона. Что, в свою очередь, вызвано изменениям федерального законодательства по части порядка применения кассовой техники, которое вступило в силу с 1 июля текущего года. Мы рады сообщить, что необходимые настройки успешно проведены и все готово к работе в новом сезоне.

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