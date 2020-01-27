«Спартак» продлил контракт с Ребровым

«Спартак» продлил контракт с голкипером Артемом Ребровым. Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

Ребров выступает за красно-белых с осени 2011 года. Он провел за «Спартак» 131 матч, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне чемпионата России Ребров выходил на поле один раз.