РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» прилетел в Сочи на заключительный сбор

12 февраля 2020, 13:28
Теги:

«Спартак» приземлился в аэропорту Сочи, где проведет третий и заключительный сбор, сообщает официальный Twitter.

Красно-белые будут работать до начала следующей недели. 16 февраля «Спартак» проведет товарищеский матч с ереванским «Араратом».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир