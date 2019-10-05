РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» прилетел в Краснодар

5 октября 2019, 20:10
Теги:

«Спартака» прилетел в Краснодар на матч 12-го тура чемпионата России против «Краснодара». Игра пройдет в воскресенье, 6 октября, на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 19.00 (мск).

«Спартак» с 14 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 4-я строчка и 23 балла.

29 октября руководство москвичей объявило об отставке Олега Кононова после поражения красно-белых от «Оренбурга» (1:2) в матчей 11-го тура чемпионата России.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Краснодар — Спартак

Опрос

проголосовало: 48194
Все опросы
Кто должен тренировать «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: он — следующий тренер




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир