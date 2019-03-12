"Спартак" пригласил Карреру на матч с "Зенитом"

🔴⚪️ Ждем Массимо Карреру на матче #СпартакЗенит!



Вчера в Москву прилетел Массимо Каррера – тренер, под руководством которого в сезоне-2016/17 красно-белые стали чемпионами России впервые после долгого перерыва.



Подробнее: https://t.co/tIFXXBaikw pic.twitter.com/pa33RyrUoC – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 марта 2019 г.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок-2017.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Напомним, что 22 октября было объявлено об отставке Карреры из "Спартака". На официальном сайте и соцсетях клуба эта новость была проиллюстрирована фотографией стадиона "Открытие Арена". Сейчас же "Спартак" прикрепил фото самого тренера.

⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера покидает #Спартак



Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г.

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