"Спартак" пригласил Карреру на матч с "Зенитом"

"Спартак" пригласил бывшего главного тренера Массимо Карреру на матч 20-го тура премьер-лиги против "Зенита", сообщается на официальном сайте красно-белых.
- "Спартак" приглашает Массимо на предстоящий воскресный матч премьер-лиги, в котором соперником нашей команды станет питерский "Зенит", - говорится в заявлении. - Итальянского специалиста и его семью ждут места в президентской ложе "Открытие Арены" и памятный подарок от клуба. Добро пожаловать, Массимо!
🔴⚪️ Ждем Массимо Карреру на матче #СпартакЗенит!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 марта 2019 г.
Вчера в Москву прилетел Массимо Каррера – тренер, под руководством которого в сезоне-2016/17 красно-белые стали чемпионами России впервые после долгого перерыва.
Подробнее: https://t.co/tIFXXBaikw pic.twitter.com/pa33RyrUoC
Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок-2017.
"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.
Напомним, что 22 октября было объявлено об отставке Карреры из "Спартака". На официальном сайте и соцсетях клуба эта новость была проиллюстрирована фотографией стадиона "Открытие Арена". Сейчас же "Спартак" прикрепил фото самого тренера.
⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера покидает #Спартак– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г.
Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-03-12-zhdem_massimo_karreru_na_matche_spartak__zenit/