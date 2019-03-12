18:30 12 марта | Футбол — РПЛ

"Спартак" пригласил Карреру на матч с "Зенитом"

Массимо Каррера. Фото Федор Успенский, "СЭ" "Открытие Арена" ждет большой матч. И особенного гостя. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Массимо Каррера. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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"Спартак" пригласил бывшего главного тренера Массимо Карреру на матч 20-го тура премьер-лиги против "Зенита", сообщается на официальном сайте красно-белых.

- "Спартак" приглашает Массимо на предстоящий воскресный матч премьер-лиги, в котором соперником нашей команды станет питерский "Зенит", - говорится в заявлении. - Итальянского специалиста и его семью ждут места в президентской ложе "Открытие Арены" и памятный подарок от клуба. Добро пожаловать, Массимо!

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок-2017. 

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Напомним, что 22 октября было объявлено об отставке Карреры из "Спартака". На официальном сайте и соцсетях клуба эта новость была проиллюстрирована фотографией стадиона "Открытие Арена". Сейчас же "Спартак" прикрепил фото самого тренера. 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-03-12-zhdem_massimo_karreru_na_matche_spartak__zenit/

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