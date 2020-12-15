«Спартак» прибыл в Петербург на матч с «Зенитом»
15 декабря 2020, 18:43
«Спартак» прибыл в Санкт-Петербург, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит матч 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Зенита».
? Санкт-Петербург #ЗенитСпартак pic.twitter.com/x0xtttH7My— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 15, 2020
Матч состоится 16 декабря. Начало в 20.00 по московскому времени. Ранее стало известно, что КДК РФС перенес слушания по инцидентам во время матча «Спартака» против «Сочи» (1:0). Красно-белые ранее перенесли слушания, так как главный тренер Доменико Тедеско не мог на них присутствовать.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1338867555771924482
Результаты опроса
проголосовало: 14010Все опросы
Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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