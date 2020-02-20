«Спартак» презентовал новую прическу Жиго
20 февраля 2020, 18:25
«Спартак» в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором запечатлен защитник команды Самюэль Жиго с его новой прической.
Презентация новой прически Самуэля Жиго???— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 20, 2020
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Как вам новый имидж нашего защитника? ? pic.twitter.com/sSaAQpyn9U
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