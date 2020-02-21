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«Спартак» пожелал Глушенкову проявить себя в «Крыльях Советов» и набраться опыта на уровне РПЛ

21 февраля 2020, 22:02
Максим Глушенков. Фото ФК «Спартак»
Максим Глушенков. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков проведет вторую часть текущего сезона в «Крыльях Советов» на правах аренды.

20-летний хавбек пришел в красно-белый клуб в январе прошлого года и провел с тех пор шесть матчей за первую команду. Он регулярно вызывается в молодежную сборную России.

Этой зимой Глушенков работал под руководством Доменико Тедеско на первых двух сборах.

— Желаем Максиму ярко проявить себя в самарской команде и набраться опыта на уровне Российской Премьер-Лиги, — говорится на официальном сайте.

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