«Спартак» пожелал Глушенкову проявить себя в «Крыльях Советов» и набраться опыта на уровне РПЛ

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков проведет вторую часть текущего сезона в «Крыльях Советов» на правах аренды.

20-летний хавбек пришел в красно-белый клуб в январе прошлого года и провел с тех пор шесть матчей за первую команду. Он регулярно вызывается в молодежную сборную России.

Этой зимой Глушенков работал под руководством Доменико Тедеско на первых двух сборах.

— Желаем Максиму ярко проявить себя в самарской команде и набраться опыта на уровне Российской Премьер-Лиги, — говорится на официальном сайте.