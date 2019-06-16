"Спартак" поздравляет с международным днем отца

Пресс-служба "Спартака" поздравила всех с международным днем отца.
– С международным днем отца! Поздравляем и тех, кто вот-вот примерит на себя новый статус, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, что сегодня "Спартак" провел первую тренировку после отпуска. Вчера, 15 июня, москвичи проходили медосмотр.
"Спартак" занял пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19.
🙌🏻 С международным днем отца!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 июня 2019 г.
Поздравляем и тех, кто вот-вот примерит на себя новый статус 😉#Спартак #силавединстве #HappyFathersDay pic.twitter.com/RlunQ5VxJ0
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