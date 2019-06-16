"Спартак" поздравляет с международным днем отца

Пресс-служба "Спартака" поздравила всех с международным днем отца.

– С международным днем отца! Поздравляем и тех, кто вот-вот примерит на себя новый статус, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что сегодня "Спартак" провел первую тренировку после отпуска. Вчера, 15 июня, москвичи проходили медосмотр.

"Спартак" занял пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19.

У Глушакова "все в рабочем режиме". Как "Спартак" выходил из отпуска

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020