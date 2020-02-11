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«Спартак» поздравил Зобнина с 26-летием

11 февраля 2020, 11:08
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин 11 февраля отмечает день рождения. Ему исполнилось 26 лет.

— Поздравляем нашего вице-капитана, желаем здоровья, семейного благополучия и новых побед вместе с красно-белыми, — говорится в сообщении «Спартака» в Twitter.

Зобнин выступает за «Спартак» с лета 2016 года. В составе москвичей хавбек стал чемпионом России и бронзовым призером РПЛ, а также обладателем Суперкубка России.

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