«Спартак» поздравил Зобнина с 26-летием

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин 11 февраля отмечает день рождения. Ему исполнилось 26 лет.

— Поздравляем нашего вице-капитана, желаем здоровья, семейного благополучия и новых побед вместе с красно-белыми, — говорится в сообщении «Спартака» в Twitter.

Зобнин выступает за «Спартак» с лета 2016 года. В составе москвичей хавбек стал чемпионом России и бронзовым призером РПЛ, а также обладателем Суперкубка России.