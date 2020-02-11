«Спартак» поздравил Зобнина с 26-летием
11 февраля 2020, 11:08
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин 11 февраля отмечает день рождения. Ему исполнилось 26 лет.
— Поздравляем нашего вице-капитана, желаем здоровья, семейного благополучия и новых побед вместе с красно-белыми, — говорится в сообщении «Спартака» в Twitter.
Зобнин выступает за «Спартак» с лета 2016 года. В составе москвичей хавбек стал чемпионом России и бронзовым призером РПЛ, а также обладателем Суперкубка России.
? Роману Зобнину — 26!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 11, 2020
Поздравляем нашего вице-капитана, желаем здоровья, семейного благополучия и новых побед вместе с красно-белыми ??#Зобнин #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/VuFzLTbPMI
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