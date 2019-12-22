«Спартак» поздравил Тила с днем рождения
22 декабря 2019, 10:22
Пресс-служба «Спартака» поздравила полузащитника Гуса Тила с днем рождения. Ему исполнилось 22 года.
Тил перешел в «Спартак» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. Голландец провел 16 матчей за красно-белых, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка после 19 туров.
? Fijne verjaardag, Guus! Сегодня полузащитнику красно-белых исполнилось 22 года— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 22, 2019
Gefeliciteerd ? pic.twitter.com/fDJyc3W4zV
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