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«Спартак» поздравил Селихова с днем рождения. Ему исполнилось 26 лет

7 апреля 2020, 09:17
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«Спартак» поздравил в Twitter голкипера Александра Селихова с днем рождения. 7 апреля ему исполнилось 26 лет.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Он перешел в московский клуб из «Амкара» и подписал контракт на 4,5 года.

За последнее время вратарь получил две серьезных травмы и потерял место первого номера московского клуба. 17 сентября 2019 года он перенес операцию в Финляндии из-за частичного повреждения правого ахиллова сухожилия. По прогнозам врачей, у Селихова на восстановление должно было уйти полгода.

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