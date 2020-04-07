«Спартак» поздравил Селихова с днем рождения. Ему исполнилось 26 лет

«Спартак» поздравил в Twitter голкипера Александра Селихова с днем рождения. 7 апреля ему исполнилось 26 лет.

? Александру Селихову -- 26!



Поздравляем голкипера красно-белых с днем рождения, желаем крепкого здоровья и скорейшего возвращения на поле ? pic.twitter.com/lE2sYQFUP8 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 7, 2020

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Он перешел в московский клуб из «Амкара» и подписал контракт на 4,5 года.

За последнее время вратарь получил две серьезных травмы и потерял место первого номера московского клуба. 17 сентября 2019 года он перенес операцию в Финляндии из-за частичного повреждения правого ахиллова сухожилия. По прогнозам врачей, у Селихова на восстановление должно было уйти полгода.