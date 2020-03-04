«Спартак» поздравил Реброва с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения голкипера команды Артема Реброва. Сегодня ему исполнилось 36 лет.

— Поздравляем Артема Реброва! Голкиперу красно-белых сегодня исполнилось 36 лет, — говорится в сообщении. — Мы от всей души поздравляем Артема с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед.

? Поздравляем Артёма Реброва! Голкиперу красно-белых сегодня исполнилось 36 лет



? 131 матч

? Чемпион России

? Обладатель Суперкубка страны



?? Мы от всей души поздравляем Артёма с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед. pic.twitter.com/pd1GwULjwg — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 4, 2020

Артем Ребров провел 131 матч за «Спартак». Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.