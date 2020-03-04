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«Спартак» поздравил Реброва с днем рождения

10:18
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«Спартак» поздравил с днем рождения голкипера команды Артема Реброва. Сегодня ему исполнилось 36 лет.

— Поздравляем Артема Реброва! Голкиперу красно-белых сегодня исполнилось 36 лет, — говорится в сообщении. — Мы от всей души поздравляем Артема с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед.

Артем Ребров провел 131 матч за «Спартак». Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1235096163214385153?s=20

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