«Спартак» поздравил Промеса с днем рождения: «Братуха, с твоим днем!»

«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды, Квинси Промеса.

«Братуха, с твоим днем! Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу — лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых. Всегда рады видеть в Москве», — говорится в публикации в Twitter красно-белых.

Братуха, с твоим днём!



Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу — лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых ?



Всегда рады видеть в Москве ? pic.twitter.com/GZi8OPqqFm — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 4, 2021

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 голов и 33 результативных передачи в 135 матчах за московскую команду. Летом 2018 года Промес перешел из «Спартака» в «Севилью» за 21 миллион евро. Сейчас голландец выступает за «Аякс».