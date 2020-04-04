«Спартак» поздравил Мелкадзе с днем рождения
4 апреля 2020, 12:50
«Спартак» поздравил своего нападающего Георгия Мелкадзе с 23-летием. ФОрвард выступает на правах аренды за «Тамбов».
— Поздравляем Георгия Мелкадзе! Воспитаннику «Спартака» сегодня исполняется 23 года, — говорится в сообщении. — Желаем Георгию крепкого здоровья, успехов в «Тамбове», где он выступает на правах аренды, и побольше забитых голов! Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее.
? Поздравляем Георгия Мелкадзе! Воспитаннику «Спартака» сегодня исполняется 23 года— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 4, 2020
?
Желаем Георгию крепкого здоровья, успехов в «Тамбове», где он выступает на правах аренды, и побольше забитых голов!
?
Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее? pic.twitter.com/XuI55Gd6mb