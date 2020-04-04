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«Спартак» поздравил Мелкадзе с днем рождения

4 апреля 2020, 12:50

«Спартак» поздравил своего нападающего Георгия Мелкадзе с 23-летием. ФОрвард выступает на правах аренды за «Тамбов».

— Поздравляем Георгия Мелкадзе! Воспитаннику «Спартака» сегодня исполняется 23 года, — говорится в сообщении. — Желаем Георгию крепкого здоровья, успехов в «Тамбове», где он выступает на правах аренды, и побольше забитых голов! Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее.

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