«Спартак» поздравил Максименко с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения вратаря команды Александра Максименко. Сегодня ему исполнилось 22 года.

Сегодня исполняется 22 года голкиперу «Спартака» Александру Максименко ?



? Желаем Саше крепкого здоровья, благополучия и больших побед в составе «Спартака»! pic.twitter.com/MSC9z36N4V — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 19, 2020

— Сегодня исполняется 22 года голкиперу «Спартака» Александру Максименко, — говорится в сообщении официального Twitter красно-белых. — Желаем Саше крепкого здоровья, благополучия и больших побед в составе «Спартака».

В текущем сезоне футболист провел 27 матчей за «Спартак», пропустил 30 мячей и семь раз отыграл «на ноль».