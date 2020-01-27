«Спартак» поздравил Ломовицкого с днем рождения и пожелал вернуться еще сильнее

«Спартак» поздравил с днем рождения воспитанника команды Александра Ломовицкого. Полузащитнику, выступающему на правах аренды за тульский «Арсенал», исполнилось 22 года.

«Поздравляем Сашу, желаем успехов в текущем сезоне и вернуться в родной клуб еще сильнее!» — говорится в поздравлении.

В нынешнем сезоне Ломовицкий провел в РПЛ 16 матчей (один — за «Спартак») и забил 2 мяча.