"Спартак" поздравил Кечинова с 45-летием

"Спартак" поздравил с днем рождения своего бывшего нападающего Валерия Кечинова. Сегодня футболисту исполнилось 45 лет. В составе красно-белых он шесть раз становился чемпионом России.

- Сегодня исполняется 45 лет одному из самых техничных игроков своего поколения, шестикратному чемпиону России и обладателю Кубка страны в составе красно-белых Валерию Кечинову, - говорится в сообщении Спартака. - Поздравляем Валерия Викторовича с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья и успехов!

Валерий Кечинов. Звезда "Спартака" зажигал еще и в "Сатурне"