«Спартак» поздравил Федуна с 64-летием

«Спартак» в своем Twitter-аккаунте поздравил с днем рождения владельца клуба Леонида Федуна. Сегодня, 5 апреля ему исполнилось 64 года.

— Поздравляем Леонида Арнольдовича Федуна! Председателю совета директоров ФК «Спартак-Москва» сегодня исполняется 64 года, — говорится в сообщении официального Twitter-аккаунта «Спартака». — От лица всех спартаковцев мы желаем Леониду Арнольдовичу крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и новых больших побед любимой команды!