«Спартак» поздравил Джона Терри с 40-летием

«Спартак» поздравил экс-защитника «Челси» и сборной Англии с юбилеем. Сегодня футболисту исполнилось 40 лет.

— С юбилеем, Легенда! Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве, — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2018 году англичанин могу перейти в «Спартак», однако в последний момент трансфер сорвался. Спустя месяц после этог Терри завершил спортивную карьеру.