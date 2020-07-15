«Спартак» поздравил Джикию, который провел 100 матчей за красно-белых
15 июля 2020, 18:18
Официальный Twitter «Спартака» опубликовал фотографии с матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата», где капитану красно-белых Георгию Джикии вручили футболку с 100-м номером. Для 26-летнего россиянина предыдущая встреча против «Сочи» (0:1) стала 100-й в составе московской команды.
«Поздравляем капитана!» — написано в Twitter «Спартака».
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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