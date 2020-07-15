«Спартак» поздравил Джикию, который провел 100 матчей за красно-белых

Официальный Twitter «Спартака» опубликовал фотографии с матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата», где капитану красно-белых Георгию Джикии вручили футболку с 100-м номером. Для 26-летнего россиянина предыдущая встреча против «Сочи» (0:1) стала 100-й в составе московской команды.

«Поздравляем капитана!» — написано в Twitter «Спартака».