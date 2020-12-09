РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» показал, как Соболев работает над восстановлением

15:35
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Форвард «Спартака» Александр Соболев продолжает работать над восстановлением. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.

«Александр Соболев работает над своим возвращением в зале, — говорится в сообщении. — Здоровья, Саш! Ждем на поле».

Ранее футболист перенес операцию на мениске. В текущем сезоне 23-летний Соболев провел 13 матчей за красно-белых, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1336644617211686917

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир