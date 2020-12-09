«Спартак» показал, как Соболев работает над восстановлением
15:35
Форвард «Спартака» Александр Соболев продолжает работать над восстановлением. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.
«Александр Соболев работает над своим возвращением в зале, — говорится в сообщении. — Здоровья, Саш! Ждем на поле».
Александр Соболев работает над своим возвращением в зале ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2020
Здоровья, Саш! Ждём на поле ?? pic.twitter.com/vaVOhKzC6T
Ранее футболист перенес операцию на мениске. В текущем сезоне 23-летний Соболев провел 13 матчей за красно-белых, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1336644617211686917
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