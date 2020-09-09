«Спартак» показал, как команда готовится к дерби с ЦСКА

«Спартак» показал подготовку к матчу седьмого тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА. В Twitter красно-белых опубликованы фотографии с тренировки команды.

The sky is the limit ? pic.twitter.com/bjtv8uAeaA — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 9, 2020

«Спартак» лидирует в чемпионате, имея в активе 14 очков в шести матчах. У московских армейцев 10 очков и пятая позиция.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября на «ВЭБ Арене». Начало в 19.00 по московскому времени.