«Спартак» показал, как Айртон играл в снежки

«Спартак» в своем Twitter опубликовал видео с участием защитника команды Айртона.

— Москвичи! Никто не знает, вдруг это первый и последний снег в 2020 году — бросайте все дела и играйте в снежки как Айртон, — говорится в сообщении.

Москвичи! Никто не знает, вдруг это первый и последний снег в 2020 году — бросайте все дела и играйте в снежки как @AyrtonLucas ?? pic.twitter.com/p0dUN6m023 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 22, 2020

22-летний бразилец в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» и сделал один результативный пас.