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«Спартак» показал, как Айртон играл в снежки

22 января 2020, 14:59
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«Спартак» в своем Twitter опубликовал видео с участием защитника команды Айртона.

— Москвичи! Никто не знает, вдруг это первый и последний снег в 2020 году — бросайте все дела и играйте в снежки как Айртон, — говорится в сообщении.

22-летний бразилец в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» и сделал один результативный пас.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official/status/1219940228611420160

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