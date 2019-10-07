«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Краснодаром»

В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» гостил у «Краснодара». Москвичи потерпели пятое поражение подряд в премьер-лиге — 1:2.

«Спартак» выложил в Twitter видео, на котором показал, что осталось за кадром в матче против «быков».

? За кадром матча #КраснодарСпартак



В боевом матче «Спартак» уступил «Краснодару» со счетом 1:2. В нашей традиционной рубрике вы сможете увидеть все, что осталось #ЗаКадром встречи 12-го тура РПЛ.



? Полностью видео смотрите по ссылке: https://t.co/3pjQK7N0cn#Спартак pic.twitter.com/cSLIiDQRSy — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 7, 2019

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